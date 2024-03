UNINTA DE PORTAS ABERTAS; VÍDEO

O UNINTA realizou na noite desta terça-feira (5) a entrega mais uma edição do evento UNINTA DE PORTAS ABERTAS. A solenidade contou com a palestra do Chanceler do UNINTA Dr. Oscar Rodrigues que homenageou os empresários sobralenses pela contribuição e consolidação no mercado em diversas áreas. Também estiverem presentes a vice-reitora do UNINTA Dra. Lara Rodrigues e representantes de outras mantidas pela AIAMIS, além de vários empresários sobralenses.

