Vídeo: Justiça solta homem que arrastou mulher em moto no Piauí

A Justiça mandou soltar o homem suspeito de arrastar sua ex-companheira usando uma motocicleta no município de Valença, a 216 km de Teresina. O crime ocorreu na última quarta-feira, dia 28.





O indivíduo foi solto durante audiência de custódia realizada na Central Regional de Inquéritos. O magistrado determinou o comparecimento no prazo de cinco dias úteis para agendar atendimento psicossocial na Central Integrada de Alternativas Penais.





O homem deverá comparecer bimestralmente por um período de seis meses para prestar informações de seu paradeiro e duas atividades, além de manter o endereço atualizado e comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado pela Justiça.





O indivíduo está proibido de se aproximar da vítima, seus familiares, testemunhas, fixando o limite mínimo de distância em 200 metros, entre ela e o agressor. Em caso de descumprimento, a prisão preventiva poderá ser decretada pela Justiça.





CASO





A Patrulha Maria da Penha, da Polícia Militar do Piauí, foi acionada para atender a ocorrência no bairro Amando Lima. Segundo informações, a mulher tinha sido arrastada por vários metros por uma moto conduzida pelo ex-companheiro em Valença.





“Após discutir sobre o fim do relacionamento, pois esse não aceita a separação, pegou um objeto pessoal da vítima e saiu da casa. Contudo a vítima tentou retirar o objeto do bolso do ex-esposo, que segurou no braço da mulher e acelerou a motocicleta, arrastando a vítima por alguns metros”, afirmou, em nota, a Polícia Militar.





O caso foi registrado por uma câmera de segurança. Nas imagens o homem arrasta a mulher pela rua enquanto acelera a motocicleta até que a mulher cai e fica estendida na rua. Em seguida, ela levanta machucada e volta para casa em Valença. As imagens são do Portal V1.





Vídeo: Mulher é arrastada pelo ex-companheiro em moto no Piauí

VIA PI24H