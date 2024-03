HOMEM COM TUMOR DO TAMANHO DE UMA MELANCIA O REMOVE APÓS 15 ANOS DEVIDO A DANOS NO CRÂNIO

O homem de 39 anos, não identificado e proveniente da Índia, finalmente foi ao hospital após decidir que não conseguia mais suportar a dor no pescoço e a dificuldade para dormir.





O crescimento também estava causando ansiedade, depressão e dormência nas mãos, afetando sua capacidade de caminhar.





Médicos surpresos descobriram que a massa media cerca de 20cm por 15cm por 15cm.





O homem relatou que ela apareceu pela primeira vez como um pequeno nódulo quando era jovem, aos 24 anos.





Ao longo dos anos, cresceu até atingir quase o mesmo tamanho de sua cabeça.





Os médicos em Jodhpur, Índia, diagnosticaram-no com um tumor mesenquimal.





Tumores mesenquimais são crescimentos que ocorrem nos tecidos mesenquimais – que incluem fibroblastos, células nervosas, células de vasos sanguíneos e células musculares – ao redor do corpo.





A maioria é benigna, mas alguns podem ser cancerígenos ou causar problemas graves, incluindo dor e dificuldades respiratórias.





Os cientistas não têm certeza exata do que os causa, embora pesquisas sugiram que mutações no DNA possam torná-los mais prováveis.





A cirurgia geralmente é usada para tratar tumores benignos, embora os médicos possam optar por não realizar a cirurgia se o tumor não estiver causando problemas ou desconforto.





O tumor do homem era tão grande que começou a danificar a parte externa de seu crânio e agora atingia o osso interno.









DANO ÓSSEO





A pressão da massa também destruiu até 4 cm do osso na base de seu crânio.





Isso apresentou um desafio para os cirurgiões devido aos vasos sanguíneos próximos e ao cérebro.





Um movimento errado com o bisturi poderia ter sido fatal.





Mas a equipe cirúrgica, liderada pelo Dr. Dinesh Dutt Sharma, de Bluecity Jodhpur, conseguiu remover com sucesso o tumor em uma operação complexa.

As imagens mostram como o paciente ficou depois que a parte de trás de sua cabeça foi suturada, e os cirurgiões afirmaram que ele se recuperou totalmente.





O que são tumores mesenquimais?





Tumores mesenquimais originam-se de células, incluindo fibroblastos, células nervosas, células de vasos sanguíneos e células musculares.





Também são chamados de tumores de tecidos moles e tumores de tecidos conectivos. Qualquer órgão pode desenvolver um tumor mesenquimal com uma taxa de incidência diferente. Curiosamente, tumores de tecido conectivo são mais comuns em gatos e cachorros. Os tumores mesenquimais malignos são agressivos, pois as células têm uma maior capacidade de diferenciação. Tumores malignos de tecido mole são abordados com o sufixo “sarcoma”.





Fonte: iCliniq