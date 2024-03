STF FORMA MAIORIA PARA CONDENAR MAIS DE 15 PELO 8 DE JANEIRO, NÚMERO JÁ PASSA DE 100

Na tarde desta sexta-feira (1º ), o Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria de votos para condenar mais 15 réus denunciados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) pelos atos do dia 8 de janeiro de 2023.





Cada um dos denunciados é julgado de forma individual no plenário virtual do STF. O julgamento na Corte termina nesta noite.





Com estes novos condenados, já somam 101 os condenados pelo STF por crimes ligados aos atos do 8 de Janeiro em Brasília, com penas que vão de 3 a 17 anos.





A maioria dos manifestantes foi condenada por cinco crimes, como “golpe de Estado”, “abolição violenta do Estado Democrático de Direito” e “associação armada”.





O tamanho das penas dos réus deste julgamento ainda será definido pelo STF. O relator Alexandre de Moraes propôs penas que variam de 14 a 17 anos de prisão aos acusados.





(Gazeta Brasil)