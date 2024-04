A TAXA DO LIXO CHEGOU COM FORÇA PARA OS SOBRALENSES!

Os moradores de Sobral estão recebendo suas faturas com a inclusão da Taxa dos Resíduos Sólidos, conhecida como a "taxa do lixo". Em alguns casos, essa taxa está ultrapassando os 132,00 reais, contribuindo para que as contas totais ultrapassem os 300 reais. Esse aumento está chamando a atenção dos moradores, que buscam entender melhor como essa taxa está sendo aplicada e se estão recebendo benefícios proporcionais a esse custo adicional.





Detalhe





Os contribuintes que se acharem prejudicados devem procurar o Ministério Público.





Com informações do portal Fnews