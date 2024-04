Colisão de caminhonete com caminhão-tanque causa explosão e deixa mortos em rodovia no Ceará

Uma colisão entre uma caminhonete e um caminhão-tanque causou uma explosão e deixou duas pessoas mortas e no quilômetro 86 da rodovia BR-116, em Cascavel, na Região Metropolitana de Fortaleza, na noite deste domingo (31). Uma pessoa foi socorrida.





Imagens feitas por condutores que trafegavam pela via mostram as chamas consumindo os veículos. Por conta do acidente, a pista chegou a ficar bloqueada e houve congestionamento na região. Horas depois o trecho foi liberado.





Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os dois veículos estavam trafegando na rodovia quando o caminhão-tanque tombou. O condutor da caminhonete não conseguiu desviar e colidiu com o veículo maior, resultando em uma explosão.





No veículo de passeio estavam três pessoas. Duas morreram no local carbonizadas e o motorista foi socorrido para uma unidade de saúde do distrito de São João do Aruaru, em Morada Nova, com queimaduras no corpo. O condutor do caminhão e passageiro do veículo não ficaram feridos.





O Corpo de Bombeiros foi acionado ao local e conseguiu controlar o incêndio nos dois veículos.





G1 Ceará