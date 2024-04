DUPLA PRESA COM 410 KG DE COCAÍNA NO CEARÁ É ABSOLVIDA SUMARIAMENTE PELA JUSTIÇA

Um homem e uma mulher, presos em flagrante por suspeita de serem os responsáveis por 410 kg de cocaína apreendidos pela Polícia Militar do Ceará em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, foram absolvidos sumariamente pela Justiça Estadual, cerca de 40 dias após a ocorrência.





Conforme documentos obtidos pelo Diário do Nordeste, a 3ª Vara Criminal da Comarca de Caucaia julgou improcedente a denúncia do Ministério Público. A juíza acatou a tese da defesa de nulidade absoluta pela busca pessoal e invasão do domicílio, ao considerar que não existiam provas para a Polícia abordar o acusado Luan Nunes na rua e que Cristina Pereira não permitiu a entrada dos policiais na sua residência, onde foi apreendida a carga de entorpecentes.





"Logo, por ser ilícita a origem da diligência que gerou as provas, tudo o que dela adveio é nulo", escreveu a juíza na decisão.





(Diário do Nordeste)