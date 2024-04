VI0LÊNCIA EM SOBRAL: MULHER É EX3CUT4DA A B4LA NO DISTRITO DE JAIBARAS

Um crime de morte foi registrado nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (11), no bairro Alto Alegre, em Jaibaras.

A vítima foi identificada por Ana Bárbara, 21 anos, morta com vários disparos de arma de fogo na cabeça. O crime teria ocorrido por volta das 04h da madrugada, a polícia militar esteve no local bem como investigadores da polícia civil, colhendo as informações a fim de identificar os autores do crime.





A Polícia Civil irá investigar a autoria e a motivação do crime.





Sobral registra 34 homicídios dolosos no corrente ano!





Com informações de Olivando Alves