Mulher que escorregou em xixi de cachorro vai receber R$ 5 mil de shopping

Uma mulher receberá uma indenização de R$ 5 mil de um shopping em Brasília após escorregar em xixi de cachorro no chão do estabelecimento. A decisão foi confirmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Ana Luisa Ayres Freire, a vítima, alegou ter problemas nos joelhos e demorou a receber assistência após a queda.



A defesa do shopping argumentou que a culpa era exclusivamente da mulher por não perceber o chão molhado e destacou a grande circulação de pessoas no local. O estabelecimento admitiu o atendimento médico, mas alegou não ter tempo para acionar a equipe de limpeza antes do incidente.

O colegiado considerou que o dano moral feriu a dignidade humana e afirmou que situações assim não podem ocorrer em uma instituição. O juiz destacou a aplicação da justiça conforme as peculiaridades do caso e a decisão foi unânime. O shopping de Brasília ainda não se pronunciou sobre o assunto quando procurado.

Escorregar em xixi, especialmente em locais públicos como shoppings, pode representar diversos perigos. Além do constrangimento e da possível lesão física, como no caso da mulher no shopping, há o risco de contaminação por bactérias presentes na urina de animais.

Isso pode levar a infecções, principalmente se houver cortes ou ferimentos na pele. Além disso, a umidade do xixi pode tornar o piso escorregadio, aumentando as chances de quedas e acidentes para outras pessoas que frequentam o local.

