Funcionário é m0rto e tem a c4beça arrancada dentro do IJF

Um homem que trabalhava no Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro de Fortaleza, foi morto a tiros e em seguida teve a cabeça arrancada. O crime ocorreu dentro da unidade hospitalar na manhã desta terça-feira, 23.





O criminoso invadiu o hospital e realizou os disparos de arma de fogo contra a vítima, que morreu no local, dentro do refeitório.





Conforme um funcionário do hospital, de nome preservado, foi um momento de muita “aflição”. “Foram quatro tiros antes. Muita correria. Teve outra pessoa que não tinha nada a ver que foi ferida” , afirma a fonte da área da saúde.





Segundo o relato do funcionário, há muita polícia no local. De acordo com informações do Sindsaúde, os funcionários foram orientados e ficar dentro dos setores onde atuam.





O Povo