Prefeito de Sobral, Ivo Gomes, e o governador Elmano de Freitas inauguram na próxima quarta-feira (24/4) dois importantes equipamentos para a educação sobralense. O Centro de Educação Infantil Professora Maria Margarida de Abreu Viana, no distrito de Jaibaras, será entregue as 18h, e a Escola de Tempo Integral Professor Teodoro Soares, no bairro das Pedrinhas, as 20h.

