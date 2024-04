Idoso de 74 anos é preso pela PRF com 20 mil maços de cigarros contrabandeados

Um idoso de 74 anos foi preso com 20 mil maços de cigarros contrabandeados, em Juazeiro do Norte, na região do Cariri. O material estava embalado em 400 caixas.

A operação, parceria da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Federal (PF) com a Polícia Civil do Ceará (PC-CE), começou após troca de informações entre equipes do Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas (NCTD) da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte e agentes federais.





A PRF faz o alerta de que o cigarro contrabandeado trata-se de um produto ilícito. Mesmo sendo encontrado com facilidade em pequenos comércios das periferias das grandes cidades, diferente das drogas, a própria sociedade não vê como algo tão reprovável. O agente da PRF Diohene Lourenço relata que o contrabando causa vários problemas sociais e econômicos para a sociedade.





“Além de ser um crime que tem repercussões tributárias para o país, o contrabando de cigarros é uma importante ferramenta de financiamento das organizações criminosas, por ser uma mercadoria de rápida inserção no comércio clandestino, portanto, é importante que a sociedade entenda que não se trata apenas da oportunidade de comprar um produto mais barato, de maneira indireta, ao comprar esse cigarro contrabandeado, você está contribuindo para a violência”, afirma o agente.





