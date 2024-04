Elon Musk pergunta qual o valor para comprar a TV Globo no Brasil

Neste domingo (21), o bilionário Elon Musk voltou a agitar a internet. Após adquirir o antigo Twitter, agora rebatizado como ‘X’, Musk fez uma interação peculiar com uma postagem do perfil Joaquin Teixeira, conhecido por abordar diversos assuntos com um toque de humor.





Na publicação, que trazia uma ilustração da logomarca da TV Globo em um esgoto, o perfil sugeriu que o empresário comprasse a emissora, atribuindo-lhe a responsabilidade por alguns dos problemas enfrentados pelo Brasil.





“O grande problema do Brasil se chama TV Globo ou Globo Lixo, como é conhecida por aqui. Você poderia facilmente gastar alguns dólares, comprar essa emissora demoníaca e salvar nosso país”, expressou o usuário.





Curioso, Musk respondeu com uma pergunta direta: “Quanto isso custaria?”, acompanhada de um emoji de risada.





A resposta do magnata gerou uma série de comentários e especulações na rede. “Custa pouco mais de R$ 30 bilhões”, afirmou um usuário. Outro fez uma comparação com os custos da SpaceX, empresa de exploração espacial de Musk, sinalizando que o montante da TV Globo bem relativamente menor.





Outro internauta ainda, afirmou que a rede Globo custaria muito menos que a compra do Twitter, incentivando o bilionário á adiquirir a emissora carioca.





(Folha do Estado)