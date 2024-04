Mãe é presa após bater em bebê e passar maquiagem para esconder

No local, os policiais encontraram o bebê em um quarto sujo, com roupas no chão e fraldas sujas. A criança de 3 anos apresentava sintomas de sarna e estava sem banho.





Uma jovem, de 19 anos, foi presa suspeita de maus-tratos contra a própria filha, uma criança de um ano. Para disfarçar as lesões, a mãe passava maquiagem no rosto da menina. O caso ocorreu em Vera, a 486 km de Cuiabá, na noite dessa segunda-feira (8).





Após um acionamento da Polícia Militar, os policiais foram até o local e encontraram a mãe, um outro rapaz e os dois filhos. Segundo a PM, o local estava com muita sujeira. A sub tenente Berbel da PM de Vera diz que os disfarces eram feitos com frequência.





A criança vítima dos maus-tratos estava dentro do quarto. O bebê tinha 5,6kg e apresentava hematomas no rosto e pelo resto do corpo. A vítima também estava com a fralda suja e a policial foi quem a limpou.





Em uma foto, tirada na Unidade de Atendimento, a balança registra peso de 5,6 kg. O peso médio de um bebê de 1 ano de idade geralmente varia de 7 a 11 kg.





Em um áudio que circula nas redes socais, a mãe diz que bate na criança para obrigá-la a comer. “Não quer comer nada, quer só tomar leite puro e não quer comer. Ou ela come, ou ela apanha, um dos dois”.





Ainda segundo a PM, as duas crianças estavam sem se alimentar. O filho de 3 anos apresentava sintomas de sarna e estava sem banho.





As crianças foram encaminhadas pelo Conselho Tutelar. A mãe o e outro rapaz que estavam na residência foram encaminhados para a delegacia. Caso é investigado.





(Folha do Estado)