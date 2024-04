MULHER É SUSPEITA DE ENVENEN4R GRÁVIDA PARA EVITAR TRABALHO EXTRA

Uma mulher está sendo acusada de envenenar uma colega de trabalho grávida por colocar um pó dentro de sua bebida durante o expediente. O motivo? Ela queria evitar que a moça saísse de licença-maternidade, o que lhe daria trabalho extra. O caso aconteceu na província de Hubei, na China. As informações são do Metrópoles.





Em vídeo compartilhado nas redes sociais, uma funcionária do Departamento de Investigação de Hidrologia e Recursos Hídricos da China aparece colocando um pó na água da colega. A mulher se aproxima da mesa da grávida, abre a garrafa e despeja a substância.





A vítima percebeu que a bebida estava com um gosto estranho e suspeitou de que era algum problema no filtro do escritório. Ela, então, decidiu ferver o líquido, mas o gosto permaneceu. Foi aí que a mulher usou seu tablet para filmar a própria mesa e flagrar qualquer pessoa que pudesse estar adulterando sua bebida.





A ideia funcionou e a mulher identificou a responsável pelo envenenamento.





De acordo com a imprensa local, a colega da gestante envenenou a bebida porque “não queria que a colega tirasse licença-maternidade”, para não precisar “lidar sozinha com o aumento da carga de trabalho”.





A vítima denunciou o incidente à polícia e as autoridades estão investigando o caso.