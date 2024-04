Puxado pelo tomate, cesta básica de Fortaleza sobe 5,66% em março

O conjunto dos 12 produtos que integram a cesta básica de Fortaleza registrou inflação de 5,66% em março de 2024, conforme levantamento do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). O valor equivale a R$ 663,22, maior do que março do ano anterior (R$ 647,92).





No Brasil, dez das 17 capitais pesquisadas registraram aumento no custo da cesta básica. As elevações mais importantes ocorreram no Recife (5,81%), Natal (4,49%) e Aracaju (3,90%).





Por outro lado, as reduções mais expressivas ocorreram no Rio de Janeiro (-2,47%), Porto Alegre (-2,43%), Campo Grande (-2,43%) e Belo Horizonte (-2,06%).





Sete produtos da cesta de Fortaleza sofreram alta de preços durante o mês, com destaque para o tomate (51,54%), a banana (4,29%) e o café (2,78%). Na lista de reduções, encontra-se o óleo (-2,71%), a farinha (-2,33%) e a carne (-1,71%).





A variação semestral na capital cearense foi de 3,55%, o que significa que o preço da cesta básica em março de 2024 está mais caro do que em setembro de 2023 (R$ 640,48).





Cesta básica em Fortaleza: salário mínimo ideal dos brasileiros





O levantamento do Dieese verifica que, ao comparar o custo da cesta com o salário mínimo líquido, o trabalhador fortalezense remunerado pelo piso nacional comprometeu, em março de 2024, 50,78% do seu salário para adquirir os alimentos básicos para uma pessoa adulta.





Com base no salário mínimo vigente do País de R$ 1.412, o trabalhador teve que despender 103 horas e 20 minutos de sua jornada de trabalho mensal para a compra da cesta básica.





Levando em consideração a cesta mais cara em março, que foi a de São Paulo (R$ 813,26), e a determinação constitucional sobre o salário mínimo, o valor necessário para uma família de quatro pessoas deveria ter sido de R$ 6.832,20. A quantia é 4,84 vezes o mínimo reajustado em R$ 1.412.





Na lista de maiores valores para as cestas básicas no mês, a posição da capital paulista é seguida pelo Rio de Janeiro (R$ 812,25), Florianópolis (R$ 791,21) e Porto Alegre (R$ 777,43). Fortaleza está em 12º lugar na lista, à frente de Salvador (R$ 620,13), Natal (R$ 605,33) e Recife (R$ 592,19).





Cesta básica em Fortaleza: balanço de março





Valor da cesta: R$ 663,22.

Variação mensal: 5,66%.

Variação em 6 meses: 3,55%.

Variação em 12 meses: 2,36%.

Jornada necessária para comprar a cesta básica: 103 horas e 20 minutos.

Produtos com alta em relação ao mês anterior: tomate (51,54%), banana (4,29%), café (2,78%), manteiga (2,41%), leite (0,98%), feijão (0,93%) e pão (0,20%).

Produtos com redução em relação ao mês anterior: óleo (-2,71%), farinha (-2,33%), carne (-1,71%), açúcar (-1,36%) e arroz (-0,15%).

Percentual do salário mínimo líquido (R$ 1.306,10) para compra dos produtos da

cesta básica na capital: 50,78%.

R$ 6.832,20 é o salário mínimo necessário para uma família com 4 pessoas, o que corresponde a 4,84 vezes o mínimo vigente, de R$ 1.412,00. (O Povo)