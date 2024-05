2 BILHÕES: VENDA DA MAIOR RIVAL DA AVON CAI COMO BOMBA APÓS 18 ANOS E NOVOS DONOS DEIXAM O BRASIL SEM ACREDITAR

Quando falamos no mercado dos cosméticos, alguns nomes surgem com muita facilidade em nossas mentes não é mesmo?

Avon, Natura, O Boticário, Jequiti e tantos outros são tão consolidados no mercado que já viraram referência na hora de comprar para si ou presentear alguém.





Porém, uma reviravolta no mundo dos cosméticos deixou o Brasil em choque, ao ser anunciada a venda de algumas ações daquela que é considerada uma das maiores, quiçá a maior, rival da Avon.





Estamos falando da Jequiti, cuja qual está no mercado desde 2006, ou seja, 18 anos de história!

Agora, de acordo com informações exclusivas concedidas ao do jornalista Ricardo Feltrin, a Jequiti vendeu 50% das suas ações a rede Cimed, uma das maiores empresas farmacêuticas do país.





Empresa de bilhões





Seu nome certamente chocou, afinal de contas, a nova dona da metade dos negócios da Jequiti está ativa no mercado desde 1947 e faturando cerca de R$ 2 bilhões por ano.





Ainda de acordo com Feltrin, o valor da transação não foi revelado, porém as negociações iniciaram ainda no ano de 2023.





Segundo as fontes do jornalista, ao que parece, a Cimed queria comprar a totalidade da Jequiti, porém essa negociação não foi possível.





Vale mencionar que a Cimed ainda insiste com uma vultosa proposta. Inclusive, a Jequiti já foi alvo para compra de outras empresas, como a Boticário, por exemplo.





Importância da Jequiti





Como mencionamos mais acima, a Jequiti Cosméticos existe desde 2006 e seu nome teve como inspiração o nome do Jequitibá, árvore gigantesca da família das lecitidáceas.





Estima-se que a Jequiti tenha cerca de 230 mil consultores, que nada mais são que os representantes da marca e que fazem a frente de vendas em todo o Brasil.





Isso porque o seu modelo de negócio, é chamado de “venda direta”. Ou seja, os produtos não são vendidos em lojas, e sim por esses mesmos consultores de porta em porta.





São cerca de 500 produtos no portfólio atualmente.





Quem é a Cimed?





De acordo com o portal da própria empresa, a Cimed é a terceira maior indústria farmacêutica do país, com uma das mais completas e modernas estruturas fabris.





Com uma cadeia verticalizada e modelo de negócio único, ela garante uma capilaridade e acessibilidade aos seus produtos de alta qualidade.





O alto padrão de qualidade, alinhado à acessibilidade dos nossos produtos, tem feito da Cimed uma das empresas do setor de maior crescimento na última década.





Rompendo os paradigmas do mercado e investindo em inovação constante, ela acumula em seu portfólio mais de 600 produtos e uma distribuição nacional para 98% das farmácias no Brasil.





Além disso, ainda é líder em em todos os setores em que atuam.





Com informações da TV Foco