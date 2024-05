Governador comunica troca de secretário da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará

A mudança ocorre após a alta de homicídios no Estado nos últimos mês e uma declaração do secretário que repercutiu negativamente.

O governador Elmano de Freitas utilizou as redes sociais, na manhã desta segunda-feira (27), para comunicar que Samuel Elânio não é mais o secretário da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS). O também delegado da Polícia Federal (PF) Roberto Sá assume a Pasta.





"Informo aos cearenses mudança no comando da pasta da Segurança Pública do Estado. Assume como secretário o Delegado da Polícia Federal, Roberto Sá. Ele substitui o delegado Samuel Elânio, a quem agradeço pela dedicação e trabalho realizado", publicou Elmano.





A mudança ocorre após a alta de homicídios no Estado e uma declaração de Samuel Elânio de que o aumento de assassinatos era "razoável", o que repercutiu negativamente. Elânio estava na titularidade da Pasta desde o início do Governo Elmano, em janeiro de 2023. Antes, ele havia ocupado o cargo de secretário-executivo da SSPDS, abaixo do então secretário Sandro Caron.





20,2% é o aumento de homicídios registrado no Ceará, nos quatro primeiros meses de 2024, na comparação com igual período de 2023. Foram 1.139 homicídios registrados entre janeiro e abril deste ano. Nos quatro primeiros meses do ano passado, foram 947 mortes violentas, segundo dados da SSPDS.





Já o número de roubos diminuiu em 9% no Ceará, na comparação dos quatro primeiros meses de 2023 com igual período de 2024: saiu de 14.309 crimes, entre janeiro e abril do ano passado, para 13.008 casos, no ano corrente.









QUEM ASSUME A PASTA?





O novo secretário da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará é o delegado da Polícia Federal Roberto Sá, que já ocupou a função nos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Ele também foi Subsecretário de Planejamento e Integração Operacional do RJ, segundo o perfil publicado pelo governador Elmano de Freitas nas redes sociais.





Antes de atuar na PF, Roberto Sá foi oficial da Polícia Militar do Rio de Janeiro, "onde especializou-se em diversos cursos, sendo o primeiro colocado no Curso de Operações Especiais do BOPE, onde serviu e foi instrutor, e no Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais", destacou Elmano.





O governador desejou "muito sucesso ao novo secretário Roberto Sá na missão de enfrentar fortemente a criminalidade e proteger os mais de nove milhões de cearenses".





Confira o resto do currículo do novo secretário:





"Formou-se em Direito pela Pontifícia Universidade Católica (PUC-RJ). É especialista em Liderança e Gestão Pública pelo Centro de Liderança Pública, com módulo internacional em Harvard, nos Estados Unidos, e também é pós-graduado em Controle Externo, pela Fundação Getúlio Vargas.





Possui certificação do Curso de Sistema de Comando de Incidentes (ICS) níveis 100, 200, 300, 341 e do Centro de Operações de Emergência, todos da Guarda Costeira dos Estados Unidos, além do Curso de Gerenciamento para Segurança de Grandes Eventos, pela Unidade de Segurança Diplomática do Departamento de Estado Americano, em parceria com a SENASP.





Também integram seu currículo o Curso de Planejamento Estratégico, pela Academia Nacional de Polícia (PF), onde atuou como tutor da disciplina de Liderança e Gestão Estratégica."





