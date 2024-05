Cavalo desgovernado preso a carroça bate em carro no Ceará

Um cavalo partiu desgovernado puxando uma carroça e bateu em um carro que estava parado no semáforo na Avenida I, no Bairro Prefeito José Walter, em Fortaleza. O vídeo que mostra o caso começou a circular nas redes sociais nesta segunda-feira (13).





Imagens gravadas por um motociclista que trafegava na via mostra o cavalo correndo pela avenida. Próximo a um cruzamento, o animal não conseguiu parar e bateu a carroça na lateral de um veículo que aguardava o semáforo abrir. Com o impacto, a carroça tombou.





Não há informações sobre quem seria o tutor do equino. Caso seja identificada, a pessoa pode responder pelo crime de maus-tratos a animais.





Desde 2016, uma lei municipal proíbe o uso de veículo de tração animal em estabelecimentos de materiais de construção em Fortaleza. Em 2019, essa proibição foi ampliada para qualquer atividade comercial da cidade. Mesmo com as restrições, ainda é possível ver cavalos puxando carroças nas ruas do município.





G1 Ceará