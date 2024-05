Aumento de casos de abus0 s3xual infantil em Tamboril preocupa profissionais do Creas

O número de casos de abuso sexual infantil em Tamboril está em um nível preocupante. A maioria dos incidentes ocorrendo dentro de casa, segundo dados do Centro de Referência da Assistência Social (CREAS). As vítimas são frequentemente abusadas por parentes próximos, como tios e padrastos.





Os registros de abuso sexual infantil no CREAS abrangem tanto a sede do município quanto a zona rural, demonstrando a disseminação desse crime em todas as áreas da comunidade. Em resposta a essa situação preocupante, o CREAS está tomando medidas para aumentar a conscientização e promover ações para combater o problema.





Para abordar a questão do abuso sexual infantil, o CREAS está promovendo uma semana de atividades como parte da Campanha “Faça Bonito”. A campanha visa sensibilizar a comunidade sobre a gravidade do problema, incentivar a denuncia de casos e direcionar políticas públicas para a proteção das crianças e adolescentes.





O CREAS conta com uma equipe dedicada composta por um advogado, uma psicóloga e uma assistente social que trabalham diariamente para promover a proteção das crianças e adolescentes no município. A equipe oferece apoio e orientação às vítimas e suas famílias, além de trabalhar para prevenir novos casos de abuso.





A população pode denunciar casos de abuso sexual infantil pelo número de WhatsApp do CREAS: (88) 99272-9765. A denúncia é anônima e confidencial, e é crucial para que as autoridades possam tomar as medidas cabíveis e proteger as vítimas.





Blog do Manuel Sales