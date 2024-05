H0RR0R : Adolescente detida em protesto enfrenta traumas e medidas judiciais severas

Adolescente de 15 anos detida durante protesto no Palácio do Planalto luta contra traumas e cumpre medidas judiciais que incluem tratamento para "pensamentos extremistas".





Aos 15 anos, uma adolescente foi detida com a mãe durante um protesto no Palácio do Planalto em 8 de janeiro. Diagnosticada com TDAH desde a infância, ela enfrenta crises de ansiedade e dificuldades sociais exacerbadas após o incidente. Atualmente, ela cumpre medidas socioeducativas que incluem serviços comunitários e tratamento psicológico para "abandonar pensamentos extremistas". Estas obrigações, impostas pela Justiça desde fevereiro, devem continuar até dezembro. A menina, que foi temporariamente separada da mãe e detida sob condições traumáticas, luta para superar as sequelas psicológicas do evento e retomar sua vida normal.





com Oeste

Foto ilustrativa