Homem invade residência e mata ex-mulher e amigo na frente da filha de um ano

Um homem de 29 anos invadiu uma residência e matou a ex-mulher e o amigo na zona Sul de Porto Velho na noite do sábado (25). As vítimas são Jaiane Lemos de Souza, de 27 anos, e Everaldo Oliveira, de 34 anos. O crime aconteceu na frente da filha do casal, que tem 1 ano e 8 meses.





Segundo o boletim de ocorrências, Jaiane e o suspeito tinham se separado recentemente. Quando estavam juntos, eles tiveram uma filha que assistiu toda a ação.





Câmera de segurança registraram a invasão e a fuga do suspeito. De acordo com boletim de ocorrência, o suspeito chegou no local com um carro preto, que era conduzido por uma outra pessoa ainda não identificada.





As imagens mostram o suspeito e Jaiane conversaram através das grades. Depois disso ele tenta invadir a residências de várias formas: tentando pular o muro onde não havia cerca elétrica e serpentina e até danificando as proteções para conseguir passar.





Após várias tentativas, o homem consegue entrar na residência. Ele destruiu a porta de vidro e disparou pelo menos duas vezes contra a ex-mulher que estava com a filha. Quando a polícia chegou, a menina estava do lado do corpo da mãe.





Everaldo, que era amigo do casal e estava no local, foi morto dentro de um dos quartos da residência com quatro tiros. Na porta porta havia sinais de arrombamento. No local, além do casal e do bebê, havia uma adolescente que presenciou o crime.





O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi ao local e constatou a morte de Jaiane e Everaldo. As imagens mostram que momentos depois de entrar na residência o homem pula o muro para sair, entra no mesmo carro que chegou ao local e foge.





A perícia técnica foi ao local e apreenderam dois celulares, 10 estojos de munição da arma usada no crime, todos usados. O caso é investigado como feminicídio e homicídio doloso. Até a última atualização desta matéria o suspeito não foi preso.





G1