Mãe negociou virgindade da filha e obrigava ela a fazer programas

A Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) de Manaus (AM) deflagrou a Operação Resgate, na quinta-feira (23/5), e prendeu em flagrante três pessoas envolvidas em estupro de vulnerável, exploração sexual e favorecimento à prostituição contra uma adolescente de 13 anos.





A ação policial foi deflagrada em um motel situado no bairro Gilberto Mestrinho, onde um homem de 46 anos foi flagrado com a adolescente. A dona do local, de 52 anos, foi autuada por favorecimento à prostituição, e a mãe da vítima, de 38 anos, foi presa por lesão corporal e exploração sexual.





A delegada Joyce Coelho, titular da Depca, informou que as diligências iniciaram após recebimento de uma denúncia anônima, relatando que uma mulher estava agenciando a própria filha, de 13 anos, para fazer relações sexuais com homens.





