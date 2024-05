Homem que arr4ncou coração da tia tem alta de hospital psiquiátrico

Após o crime, ele entregou o coração da vítima à filha dela.

O Hospital Psiquiátrico Estadual Adauto Botelho emitiu um relatório concluindo que Lumar Costa da Silva, acusado de matar e arrancar o coração da própria tia em julho de 2019, está apto para alta hospitalar. Considerado inimputável devido a laudos periciais, Lumar foi diagnosticado com transtorno afetivo bipolar tipo I, condição que, na época do crime, o impedia de compreender o caráter ilícito de suas ações. Desde outubro do ano passado, ele está internado na unidade.





A avaliação realizada pela equipe multiprofissional do hospital analisou o tratamento e as condições clínicas de Lumar, que cumpria medida de segurança após ser transferido da Penitenciária Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira, o Ferrugem. O relatório, enviado à Administração Penitenciária da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), destaca que Lumar sempre apresentou comportamento calmo e discurso lógico, com boa interação com profissionais e pacientes. Ele teve um episódio de alucinações após dois meses de internação, mas não necessitou de cuidados intensivos posteriormente.





De acordo com o relatório, Lumar poderá continuar o tratamento em modalidade ambulatorial e ser acolhido por parentes em São Paulo. A Equipe de Avaliação e Acompanhamento de Medidas Terapêuticas sugeriu que a medida de segurança seja convertida para regime ambulatorial, com acompanhamento pela Rede de Apoio Psicossocial (RAPS) do Sistema Único de Saúde em Campinas (SP), onde reside o pai de Lumar. Este deverá reportar trimestralmente ao juízo sobre o acompanhamento do tratamento.





O crime ocorreu em Sorriso (MT), onde Lumar matou sua tia, Maria Zélia da Silva, a facadas dentro de sua casa. Após o crime, ele entregou o coração da vítima à filha dela e ainda exigiu a entrega da filha da prima, de 7 anos, antes de roubar o carro e fugir. A Justiça ainda deve decidir sobre a alta hospitalar de Lumar.





