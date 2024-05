Jovem morre afogado ao tentar atravessar açude no interior do Ceará

Um jovem de 20 anos morreu afogado ao tentar atravessar a nado o açude do Rodrigão, no Bairro Alto da Colina, em Novo Oriente, no interior do Ceará, na tarde desta segunda-feira (27).

Segundo testemunhas, Raí Silva Lima estava se divertindo no local acompanhado de amigos quando tentou fazer a travessia de uma margem a outra do açude. Durante o trajeto ele desapareceu na água.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Crateús foi acionada e fez buscas no açude. O corpo do jovem foi localizado no início da noite.

G1 Ceará

