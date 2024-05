BANDIDOS INVADEM CASA E EXECUTAM HOMEM DE 23 ANOS. 10º HOMICÍDO NO ANO EM CAMOCIM

Camocim registrou na manhã desta terça feira o 10º homicídio nesse ano de 2024. A vítima foi identificada como Rafael da Silva dos Santos, 23 anos, residente na Rua Antônio Magalhães, bairro Apossados, e que não tinha antecedentes criminais.





Segundo informações, por volta das 05h da manhã, dois indivíduos encapuzados invadiram uma residência, ordenaram que a esposa da vítima ficasse quieta e foram direto no quarto da vítima, ocasião em que o executaram o homem ainda quando estava dormindo. Os bandidos teriam usados revólver, já que no local não foram encontradas cápsulas. Ainda segundo a polícia, os dois indivíduos que entraram e executaram a vítima teriam o apoio de outro elemento em carro branco. Após o sinistro os indivíduos fugiram do local. Equipes policiais realizam diligências pela cidade à procura dos criminosos.





Com informações do Blog Camocim Polícia 24h