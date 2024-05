Áreas de instabilidade atmosférica e brisa marítima provocam chuva de até 98 milímetros na Grande Fortaleza

Fortaleza teve madrugada de terça-feira (28) chuvosa. Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) choveu 20,4 milímetros registrado no posto do Caça e Pesca. Outros 19 milímetros no posto da Defesa Civil.Maior precipitação registrada na Grande Fortaleza ocorreu em Pindoretama com 98 milímetros. Em seguida, Aquiraz com 93 milímetros.





As chuvas do mês de maio encontram-se abaixo da média.





Segundo a Funceme, maio é mês com a menor a normal climatológica da Quadra Chuvosa, sendo esta de 90,7 milímetros. Até o momento, o acumulado é de 66 milímetros, o que representa pouco mais de 65% da média histórica.





As precipitações desta terça-feira ocorrem em virtude do avanço de áreas de instabilidade atmosférica que tendem a se deslocar do leste da Região do Nordeste e do oceano Atlântico e ao efeito de brisa (marítima e terrestre).





As brisas marítimas são correntes de ar que surgem em regiões litorâneas e possuem dois sentidos possíveis: do mar para a areia (durante o dia) e da areia para o mar (durante a noite).





Calor no interior do estado





Em relação à temperatura, são esperadas máximas de até 36 °C em alguns municípios do centro-sul do estado, especialmente no sul da Jaguaribana e norte do Cariri. Nas demais regiões, é esperado temperaturas máximas variando entre 30 a 33 °C.





Já em relação às temperaturas mínimas, é previsto valores entre 17 e 22 °C nas regiões de serra. Na Região Metropolitana de Fortaleza, temperaturas máximas de até 32 °C e mínimas em torno de 26 °C.





Previsão para os próximos dias:





Terça-feira (28):

Céu variando de parcialmente nublado a sem nuvens em todas as macrorregiões, com alta possibilidade de chuva isolada no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém, Jaguaribana, Cariri e Sertão Central e Inhamuns. Nas demais macrorregiões, há baixa possibilidade de chuva isolada.

Quarta-feira (29):

Céu variando de nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões, com alta possibilidade de chuva isolada no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém, Jaguaribana, Cariri e Sertão Central e Inhamuns. Nas demais macrorregiões, há baixa possibilidade de chuva isolada.

Quinta-feira (30):