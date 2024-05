LIBERAÇÃO CONTROVERSA : STJ solta réus de tráfico com 800 anos de condenação em meio a críticas e desafios de segurança

Decisão do STJ de soltar réus condenados por tráfico internacional de drogas gera polêmica e levanta questões sobre segurança e justiça

Sete réus, condenados a mais de 800 anos de prisão por tráfico internacional de drogas, foram soltos pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em 30 de abril, após participarem de um esquema que enviava cocaína do Ceará para a Europa em garrafas de cachaça. A decisão segue a concessão de soltura, sob medidas cautelares, a um dos réus em dezembro passado, agora prolongada aos demais. O grupo fazia parte da Operação Cardume, que também expôs a venda ilegal de habeas corpus no Tribunal de Justiça do Ceará, investigada pela Operação Expresso 150. O Ministério Público Federal foi contrário à soltura, enquanto os réus aguardam julgamento de recurso no TRF-5 . A rede criminosa envolve conexões internacionais e relações com o PCC, movimentando 300 quilos de cocaína e R$ 6 milhões por mês, indicou a PF.





✴️ CÁ PRA NÓS: O retorno de criminosos envolvidos em delitos deste porte ao convívio social e suas atividades ilícitas desmotivam os profissionais da segurança, que se veem em um ciclo contínuo de capturas sem mudanças efetivas no cenário criminal.





Fonte: César Wagner