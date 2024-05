CEARÁ envia helicóptero e equipe para resgate em enchentes no RS

Equipe da Ciopaer do Ceará, com helicóptero Fênix 03, auxilia nas missões de resgate em áreas afetadas por enchentes no Rio Grande do Sul.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE), através da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer), enviou hoje uma equipe com o helicóptero Fênix 03 para auxiliar nas missões de resgate no Rio Grande do Sul, atingido por enchentes. A equipe, que inclui pilotos, operadores aerotáticos e um mecânico, atuará no transporte de vítimas e mantimentos. A chegada ao sul do país está prevista para o meio-dia desta quinta-feira.





Via Blog César Wagner