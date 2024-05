São Paulo vence Cobresal e se classifica para as oitavas da Liberta: VÍDEO!

O time do Morumbi conseguiu virar o jogo e conquistar sua quinta vitória consecutiva como visitante.

Com gols de Luciano, Rodrigo Nestor e Calleri, o São Paulo garantiu sua vaga nas oitavas de final da Conmebol Libertadores com duas rodadas de antecedência.





O QUE ACONTECEU - A vitória por 3 a 1 sobre o Cobresal, em Calama, no Chile, confirmou a classificação do Tricolor na noite de quarta-feira (08).





VITÓRIA - Apesar de enfrentar dificuldades, o time do Morumbi conseguiu virar o jogo e conquistar sua quinta vitória consecutiva como visitante, algo que não acontecia desde 2012.





DESAFIO - Agora, o São Paulo tem dois jogos em casa para encerrar o Grupo B contra o Barcelona de Guayaquil, do Equador, e o Talleres, da Argentina.





CLASSIFICAÇÃO - Com essa vitória, o São Paulo chega a nove pontos, ocupando a segunda posição do Grupo B, apenas um ponto atrás do líder Talleres. Com ambas as equipes já classificadas, as próximas rodadas decidirão a primeira posição.





COMEÇO - No primeiro tempo, o Cobresal complicou o jogo para o São Paulo, abrindo o placar aos 22 minutos com Diego Coelho. No entanto, o Tricolor conseguiu empatar aos 38 minutos com Luciano.





No segundo tempo, após algumas alterações, Rodrigo Nestor marcou um belo gol aos 14 minutos, seguido pelo terceiro gol do São Paulo aos 32 minutos, marcado por Calleri.





Via portal Meio Norte / Vídeo YouTube Conmebol