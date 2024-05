Neymar Jr usa suas aeronaves para socorrer vítimas

Craque divulgou envio de mantimentos para incentivar ajuda humanitária.

O jogador Neymar Jr. divulgou nesta terça (7) que enviou toneladas de mantimentos em sua frota de aeronaves para socorrer as vítimas da catástrofe climática que atinge 1,3 milhão de pessoas no Rio Grande do Sul. O campeão olímpico de futebol pelo Brasil ressaltou que a publicação nas suas redes sociais tem como objetivo incentivar mais pessoas a garantir ajuda humanitária para sobreviventes das inundações que já mataram mais de 90 gaúchos, desde o dia 29 de abril.





O atleta do clube saudita Al-Hilal agradeceu aos pilotos das suas aeronaves e todas as pessoas envolvidas na mobilização coordenada pelo seu pai, enquanto disse estar de longe, em de Riade, orando para que tudo volte ao normal.





“Momento delicado que o nosso Brasil está passando e ajudar NUNCA é demais, independente da sua condição financeira, o que importa é o que você carrega no coração. Não gosto e não curto postar tudo que faço ou ajudo, porque quem faz .. faz pelo coração e não por engajamento. Então, este post é pra incentivar ainda mais as pessoas a ajudarem”, escreveu Neymar, nas suas redes sociais.





A influenciadora digital, Tata Estaniecki, informou ainda que o jogador da Seleção Brasileira enviou um helicóptero para auxiliar no resgate de pessoas ilhadas na cidade de Eldorado do Sul. E agradeceu por Neymar atender seu apelo, feito pelas redes sociais.





O total de mantimentos enviados por Neymar é estimado em duas toneladas.