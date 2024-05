Pai morre após salvar filha de afogamento no rio Parnaíba

O corpo de um homem identificado como José Francisco Rodriguês Silva, 38, foi encontrado na tarde desta quarta-feira, dia 23, pelo Corpo de Bombeiros, próximo à Comunidade Laranjo, na zona rural do município de Matias Olímpio, a 228 km de Teresina.





José Francisco estava desaparecido desde o último domingo, dia 19, após salvar a filha de um afogamento no rio Parnaíba. Ele estava com a família perto da água quando notou que a filha, de 13 anos, estava se afogando e, após salvar a jovem, acabou sendo levado pelas águas do rio Parnaíba.





Desde então, pescadores e bombeiros iniciaram as buscas por José Francisco. O corpo foi localizado a cerca de 5 km do local onde desapareceu, segundo o Corpo de Bombeiros. resgate foi feito por uma equipe de Piripiri e o corpo foi removido pelo Instituto de Medicina Legal (IML) de Parnaíba. A família morava em Luzilândia.





