NOVO PERFUME DE BOLSONARO TEM DATA DE LANÇAMENTO DEFINIDA

Um novo perfume da linha Jair Bolsonaro já tem data definida para ser lançado. De acordo com o anúncio feito pelo maquiador Agustin Fernandez, em seu perfil no Instagram, nesta sexta-feira (24), a fragrância que recebe o nome de “Mito” estará disponível no mercado na próxima quinta-feira (30).





A embalagem tem predominância na cor azul e a escrita em letras douradas. O perfume estará disponível na versão de 100 ml.





Amigo da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, Agustin advertiu para o risco de falsificação e ressaltou que o original estará disponível somente através do link disponível em sua biografia no Instagram ou na “bio” de Michelle.





– Se vocês ficarem ansiosos e caírem em golpes, comprando de sites piratas, eu vou ficar bem chateado! – declarou.





O empresário anunciou que o produto será apresentado em uma “tour pela jornada do mito”.





O primeiro perfume da linha Jair Bolsonaro foi lançado em 21 de março deste ano, quando o ex-presidente comemorou seu 69º aniversário.





