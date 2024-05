Michelle Bolsonaro tem aprovação superior à de Janja, revela Paraná Pesquisas

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro tem quase 10 pontos percentuais a mais de aprovação do que a atual primeira-dama, Janja Lula da Silva, segundo levantamento do instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta sexta-feira (24).





A pesquisa perguntou aos entrevistados quem eles mais gostam ou simpatizam. Os resultados foram:





Michelle Bolsonaro: 43,4%

Janja Lula da Silva: 34,7%

Nenhuma: 16,1%

Não sabe/ não opinou: 5,9%





O levantamento, realizado entre os dias 27 de abril e 1º de maio de 2024, tem uma margem de erro de 2,2 pontos percentuais.





Os dados mostram que Michelle Bolsonaro supera Janja em quatro das cinco regiões do Brasil, com Janja liderando apenas no Nordeste.





Via Hora Brasília