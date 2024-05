Rio Grande do Sul tem 800 casos suspeitos de leptospirose; 4 pessoas morreram

Os temporais e enchentes que causaram 165 mortes no Rio Grande do Sul agora colocam o estado em alerta devido à leptospirose. Até este sábado (25), a Secretaria Estadual da Saúde (SES) registrou 800 casos suspeitos da doença desde o início do desastre.





A leptospirose é transmitida pela água contaminada com urina de ratos. O risco de infecção aumentou devido às inundações que ocorrem no estado desde o fim de abril.





De acordo com a Secretaria de Saúde, há 54 casos confirmados e quatro mortes. As vítimas fatais são:





- Eldo Gross, 67 anos, de Travesseiro;

- Um homem de 33 anos, de Venâncio Aires;

- Um homem de 50 anos, de Porto Alegre;

- Um homem de 56 anos, de Cachoeirinha.





Além disso, há outros quatro óbitos em investigação em Encantado, Sapucaia do Sul, Viamão e Tramandaí.





Os exames que confirmam a leptospirose são realizados pelo Laboratório Central (Lacen) do RS. Existem dois métodos diagnósticos: o de biologia molecular (RT-PCR), para suspeitas nos primeiros sete dias de sintomas, e o diagnóstico sorológico, que detecta anticorpos após sete dias de sintomas.





"A realização dos exames está disponível para todos os casos suspeitos que tiveram exposição à enchente, e de forma gratuita", afirma Loeci Natalina Timm, chefe do Lacen.









O QUE É A LEPTOSPIROSE?





A leptospirose é uma doença infecciosa causada pela bactéria Leptospira interrogans, transmitida pela exposição direta ou indireta à urina de animais infectados, principalmente roedores.





Durante enchentes, a urina de ratos presente em esgotos e bueiros mistura-se à enxurrada e lama das inundações. Qualquer pessoa em contato com essa água ou lama contaminada pode se infectar. A bactéria penetra o corpo humano pela pele ou mucosas. Bovinos, suínos e cães também podem adoecer e transmitir a doença aos humanos.





Embora frequentemente assintomática, a leptospirose pode evoluir para um quadro grave, com falência de órgãos. Segundo o Ministério da Saúde, a taxa de letalidade média é de 9%.





COMO É O TRATAMENTO?





O tratamento é feito com antibióticos e deve ser iniciado imediatamente ao surgir a suspeita, por um profissional de saúde.





Casos leves são tratados em regime ambulatorial, enquanto casos graves requerem hospitalização imediata para evitar complicações e reduzir a letalidade. A automedicação não é recomendada.





Ao suspeitar da doença, deve-se procurar um serviço de saúde e relatar a exposição de risco. O uso de antibióticos é indicado em qualquer estágio da doença, mas sua eficácia é maior na primeira semana dos sintomas.









Via Meio Norte

(Ilustração: Éber Evangelista/SAÚDE é Vital)