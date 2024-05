COBRADO, MOURÃO JUSTIFICA SUA AUSÊNCIA NO RS: 'TENHO 70 ANOS'; VEJA VÍDEO

O ex-vice-presidente da República e senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS) justificou sua ausência no Rio Grande do Sul, nesta sexta-feira (24). Ele disse que o deslocamento do “ponto A para ponto B” na linha de frente para socorrer as vítimas das inundações no estado é “desvio de função”.





"O que um senador da república pode fazer? Encaminhar recursos, que é o que estou fazendo", declarou Mourão, em entrevista concedida ao programa da Zero Hora.





Ele também observou que sua idade é um empecilho para atuar presencialmente na tragédia. "Vamos lembrar sempre que eu sou um homem de 70 anos de idade. Quantos homens de 70 anos de idade estão no meio da água? Tem alguém da minha idade salvando gente? Mas eu não vejo isso como minha função. Eu vejo isso como um desvio de função".





O general destacou que cabe, inicialmente, à vereança este tipo de atuação e criticou a exploração política da tragédia.





"O contato direto com a comunidade é do vereador, ele que é o homem da comunidade. Logo depois, tem o deputado estadual, deputado federal e o senador. Eu tenho uma responsabilidade perante o estado como completo, e não apenas com a comunidade. Eu não gosto de fazer exploração política, de carregar um saco de doação, por exemplo. Isso acaba virando uma visão de exploração política da tragédia das pessoas".





Fonte: Pleno.News

mas não foi literalmente o Hamilton Mourão que disse que iria sair no cacete com um depurado federal porque ele era “braço”? pic.twitter.com/HPwlLshKjT — William De Lucca (@delucca) May 24, 2024