Pai tenta resgatar os filhos em uma geladeira e os três morrem no RS

Três Coroas teve 80% do território atingido e 85% da população sofre.

Um pai tentou resgatar os filhos em uma geladeira e os três morreram em Três Coroas, no Rio Grande do Sul, que foi tomado pelas enchentes.





Segundo informações apuradas pelo repórter do SCC SBT, Thiago Pires, o pai estava em casa junto com a esposa e os filhos. A esposa com o filho do meio, conseguiu ir para um lado, após o pai colocou dois filhos dentro de uma geladeira e foi boiando. Mas, em um certo momento, a correnteza não deixou mais com que ele segurasse essa geladeira e perdeu os dois filhos e também morreu.





A cidade teve 80% do território atingido e 85% da população sofre. São 1.120 desabrigados e 18.200 desalojados. Também houve três óbitos.





Assista a reportagem: pai tenta resgatar os filhos em uma geladeira e os três morrem:

FONTE: SCC10