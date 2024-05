PRF apreende carga de cocaína avaliada em mais de R$ 133 milhões em Picos

Neste domingo (05), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou a maior apreensão de drogas do ano no Piauí. A ação ocorreu na BR-316, no município de Picos, onde foram apreendidos 675 tabletes de substância análoga à cocaína e 100 tabletes de pasta base. A droga está avaliada em mais de R$ 133 milhões.





Segundo informações da PRF, os tabletes de entorpecentes estavam camuflados em uma carga de milho transportada em um caminhão bitrem com destino à cidade de Russas, no estado do Ceará. O veículo havia saído do Estado do Mato Grosso.





"A gente recebeu um informe de um possível veículo que estaria transitando nas rodovias da Delegacia de Picos, com suspeita de tráfico de drogas. Fechamos o cerco, acionamos a PRF de Picos, a PRF do Alegrete e também a Polícia Militar de Santo Antônio de Lisboa. No município, o condutor apresentou nervosismo, não sabia maiores informações. Numa busca preliminar, verificou-se que o passageiro possuía passagem na Polícia e foram encontradas anfetaminas e invólucros de cocaína. Em razão do local ser de difícil acesso, resolvemos trazer a carga para uma busca mais aprofundada no posto de Picos. Quando abrimos o baú verificamos uma caixa e haviam tabletes de cocaína, aí decidimos verificar a carga de milho, onde se encontravam as drogas", disse o inspetor da PRF Mateus Gomes.





Mateus Gomes ainda revelou que a PRF precisou de ferramentas para poder cavar a carga de milho e localizar as caixas contendo os tabletes de cocaína. Ainda existe a possibilidade de que hajam mais entorpecentes, tendo em vista que a carga não foi verificada em sua totalidade.

Por Paula Monize / Portal Cidade Verde