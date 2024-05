Família de vereador morto a facadas por garçom em Camocim doa córneas da vítima

O parlamentar foi assassinado após ser esfaqueado por um garçom em um restaurante situado na orla de Camocim.

A família do vereador César Araujo Veras (PSB), morto a facadas pelo garçom do restaurante onde ele estava, decidiu doar as córneas da vítima. Conforme os familiares, as córneas vão ser transplantadas para duas pessoas. O assassinato aconteceu no fim do último mês, no município de Camocim.





Durante a ação criminosa, pouco depois do parlamentar entrar no local, o garçom Antônio Charlan Rocha Souza, de 34 anos, vai até ele e o ataca com uma faca na região do pescoço. Depois de lesionar o vereador, o funcionário vai até o dono do estabelecimento, que estava em uma das mesas, e também o esfaqueia. Por fim, ele lesiona um terceiro homem antes de fugir do local. O homem foi preso no mesmo dia do ataque.





O parlamentar tinha 52 anos e possuía quatro mandatos no Legislativo do município. A primeira vez que foi eleito, em 2004, foi como membro do Partido Popular Socialista (PPS), o atual Cidadania, sua primeira sigla. Ele esteve na cadeira de 2005 a 2008. Na eleição seguinte, não concorreu e, somente em 2013, retornou ao Parlamento local para sua segunda participação, desta vez pelo Solidariedade.





A eleição para vereador se repetiu em 2020, também pelo PDT. No final do ano, ele completaria o quarto ano na Casa Legislativa. O parlamentar era pré-candidato na cidade, agora filiado ao Partido Socialista Brasileiro (PSB), para onde migrou no início de abril, durante a janela partidária.





Fonte: GCmais