PROIBIDA PELA ANVISA: CERVEJA AMADA DOS BRASILEIROS É BARRADA APÓS CONFIRMAÇÃO DE CONTAMINAÇÃO

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), é a responsável pelo controle de qualidade e segurança de uma série de produtos e serviços no Brasil. A autarquia é ligada ao Ministério da Saúde e desenvolve um trabalho muito importante no país. Dessa vez, por exemplo, falaremos sobre uma cerveja barrada pelo órgão após a contatação da contaminação da bebida.





Estamos falando sobre quando a Anvisa barrou todas as cervejas produzidas pela Backer, sediada em Minas Gerais. De acordo com as informações do ‘G1’, em janeiro de 2020, a agência anunciava a interdição de cervejas cuja data de validade fosse igual ou posterior a agosto de 2020.





A motivação da decisão se deu após análises comprovarem a contaminação da cerveja por alguma substância tóxica. No portal da Anvisa, a instituição expôs mais detalhes. Na época, substâncias proibidas foram encontradas na cerveja Belorizontina, vendida como Capixaba no Espírito Santo.





“A decisão da Agência veio após uma nova divulgação de análises feitas pelo Ministério da Agricultura, que comprovou a contaminação pelas substâncias monoetilenoglicol e dietilenoglicol em 21 lotes de oito marcas diferentes de cerveja da empresa”, informou a Anvisa no dia 17 de janeiro de 2020.









Pessoas foram internadas e houve até mortes devido à contaminação





Caso você não lembre, dez mortes por intoxicação após o consumo da cerveja foram confirmadas. Ainda ocorreu de milhares de pessoas ficarem internadas na ocasião. Na ocasião, o Ministério da Agricultura havia determinado o recolhimento de todas as cervejas da Backer das prateleiras.