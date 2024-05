Entregador é morto a tiros durante assalto no Ceará

Um entregador foi morto com um tiro na cabeça durante um assalto na Rua Monteiro Lobato, no Bairro Guagiru, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. O crime aconteceu na noite deste domingo (26) e foi registrado por uma câmera de segurança.





Paulo Juan Gomes Cardoso tinha de 19 e não tinha qualquer antecedente criminal.





Ele trafegava na via quando o suspeito puxou uma arma de fogo, obrigando o homem a parar. Mesmo com a vítima se rendendo e descendo da moto, o criminoso atirou no trabalhador, que morreu no local.





Em seguida, o criminoso, que estava usando tornozeleira eletrônica, fugiu levando a moto do entregador. A polícia informou que agentes foram acionados ao local, mas ninguém foi preso.





G1 Ceará