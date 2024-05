Homem morre ao cair em fossa séptica durante serviço de limpeza no Ceará

Um homem de 53 anos morreu depois de cair em uma fossa séptica, na tarde deste sábado (25), no município de Caucaia, situado na região metropolitana de Fortaleza. Ele havia sido contratado para fazer a limpeza do local e passou mal. Segundo o Corpo de Bombeiros do Ceará, é possível que ele tenha sido afetado pelos gases presentes na fossa.





Os bombeiros foram chamados para realizar o resgate do homem no bairro Curicaca. Testemunhas informaram que o homem havia passado mal e caído no interior da fossa, que tinha 2 metros de altura, 2 metros de largura e 4 metros de comprimento, com água na altura da cintura.





Segundo a corporação, o resgate imediato não foi possível por causa da presença de gases metano e gás carbônico, potencialmente letais em espaços confinados. A intoxicação por esses gases é apontada como possível causa para que a vítima tenha passado mal durante o serviço.





Um bombeiro militar desceu até a fossa utilizando equipamentos de proteção individual e de proteção respiratória. O resgate utilizou um sistema multiplicador de força, com viga de madeira para o ponto de ancoragem, permitindo a descida. Desta forma, foi possível transportar o corpo da vítima para fora.





O Serviço de Atendimento de Urgência (Samu) confirmou o óbito após o resgate. O filho da vítima estava presente e identificou o corpo do pai no local.





