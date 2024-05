STF ANULA PENA DE CORRUPÇÃO DE JOSÉ DIRCEU NA LAVA JATO

Na tarde desta terça-feira (21), a 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) extinguiu a pena por corrupção passiva do ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu (PT), no âmbito da Operação Lava Jato. Os magistrados acataram o HC do petista, que argumentava prescrição da condenação.





A defesa de Dirceu alegava que, na data da publicação da sentença contra ele em março de 2017, o suposto crime, ocorrido em 2009, já estava prescrito, uma vez que a denúncia só foi recebida em junho de 2016.





Devido à idade avançada de Dirceu na época da condenação, mais de 70 anos, os prazos prescricionais foram reduzidos pela metade. Após o Superior Tribunal de Justiça (STJ) negar o habeas corpus, Dirceu recorreu ao STF.





Os votos pró-Dirceu foram de Ricardo Lewandowski, Kassio Nunes Marques e Gilmar Mendes. Foram vencidos: Edson Fachin e Carmen Lúcia.





Fonte: Gazeta Brasil