Assaltantes são derrubados de moto e se dão mal; veja vídeo

Uma dupla de assaltantes tentou levar a moto de um morador de Vila Indiana, em São Paulo, mas acabou derrubada pela vítima. O homem de camisa branca, dono da motocicleta, ainda teve ajuda de trabalhadores da prefeitura para conter um dos criminosos. Um vídeo que circulou nas redes sociais nesse sábado (22) flagrou toda a situação.





Com a moto no chão, um dos ladrões conseguiu escapar. O outro, porém, ficou para trás e chegou a ser apedrejado por um dos trabalhadores. Na cena, o ladrão de roupa preta primeiro é empurrado. Na sequência, um trabalhador pega uma pedra no asfalto e arremessa no bandido, que cai no chão.





Com informações de TBN