Quem são os assessores que viralizaram nas redes sociais por puxarem cadeiras no STF?

Viralizou nas redes, neste fim de semana, um vídeo no qual assessores aparecem puxando a cadeira para ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) se sentarem durante a sessão da quarta-feira (19).

Os 11 assistentes são chamados de “capinhas”, em virtude da pequena capa de cetim que usam sobre os ombros. Nas imagens, é possível ver que apenas Alexandre de Moraes recusa a ajuda para se sentar.





Além de ajeitarem o assento dos juízes do STF, os capinhas carregam pastas com processos, organizam livros nas prateleiras, servem água e café, ajudam os magistrados a vestirem as togas, entre outras tarefas.





O serviço, embora tenha causado indignação nas redes sociais, ocorre há bastante tempo no STF e é comum para os magistrados do tribunal.





Capinhas do STF viralizam





Na internet, a cena foi compartilhada em vários perfis do Twitter/X e de outras plataformas, entre elas, o Instagram e o LinkedIn





Políticos alinhados ao ex-presidente Jair Bolsonaro também repostaram o vídeo em tom crítico aos serviços que dos ministros desfrutam no tribunal.





Recentemente, também viralizou nas redes a licitação de R$ 350 mil, na qual o tribunal vai contratar serviços de monitoramento 24 horas para saber o que se fala sobre a Corte nas redes sociais.





Fonte: Revista Oete