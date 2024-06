Terceiro suspeito de participar da tentativa de chacina no Barroso é preso

Apontado como partícipe no crime de homicídio que vitimou uma criança, de 10 anos, e uma mulher, de 48 anos, na última sexta-feira (21), no bairro Barroso. Com o aprofundamento das investigações, as equipes do DHPP, com apoio do Departamento de Inteligência Policial (DIP), identificaram a localização exata do suspeito.





Com a ordem judicial em mãos, as equipes saíram em campo e lograram êxito na prisão do alvo. Após a captura, o suspeito foi conduzido para o DHPP, unidade especializada da PCCE, onde a ordem judicial foi cumprida. Agora, ele está à disposição da Justiça. A PCCE segue com as investigações com a finalidade de localizar e prender outros suspeitos envolvidos na ação criminosa.





(CN7)