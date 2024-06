MULHER é picada por mosquito infectado e contrai calazar em Guaramiranga

Falta de Controle de Zoonoses? : Mulher Contrai Calazar Após Picada de Mosquito em Guaramiranga.

Uma mulher de 30 anos foi picada por um mosquito infectado durante um passeio na Serra do Maciço do Baturité, em Guaramiranga, Ceará. Ao notar uma ferida que não cicatrizava, procurou um médico e foi diagnosticada com calazar, transmitido pelo protozoário Leishmania. Ela está passando por rigoroso tratamento no Hospital São José, em Fortaleza, recebendo medicação intensa por 30 dias. O incidente levanta preocupações sobre o controle de zoonoses na região. A família da vítima não foi afetada. As informações são do cearaagora.