PROFESSORES dos IFEs encerram greve após acordo salarial

Acordo prevê aumentos salariais de até 9% em 2025 e reestruturação de carreiras.

Professores dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFEs) aceitaram a proposta do Governo Federal e decidiram encerrar a greve, com 89 votos a favor, 15 contrários e 6 abstenções.





O Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica (Sinasefe) anunciou que a base do Sinasefe IFEs aceitou as propostas do Governo para as carreiras de docentes e técnico-administrativos (TAEs).





A recomposição salarial proposta pelo Governo inclui:





Para a carreira TAE:





9% em janeiro de 2025;





5% em abril de 2026;





Elevação dos steps de 3,9% para 4,0% em janeiro de 2025 e de 4,0% para 4,1% em abril de 2026.





Para a carreira docente:





9% em janeiro de 2025;





3,5% em maio de 2026;





Reestruturação na progressão entre os diferentes níveis das carreiras.





No Ceará, o Instituto Federal do Ceará (IFCE) aceitou as propostas após assembleia. A greve, iniciada em 11 de abril, só será encerrada após a assinatura de um termo de acordo entre Sinasefe e Governo Federal. Uma assembleia-geral virtual será realizada na terça-feira (25) para definir o retorno às atividades.





