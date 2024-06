Elmano convoca 426 aprovados em concurso da PM para curso de formação

A lista com os nomes dos convocados será publicada no Diário Oficial do Estado e no site da SSPDS.

O governador Elmano de Freitas (PT) anunciou, nesta segunda-feira (24), a convocação de 426 aprovados no último concurso público da Polícia Militar para reforçar as forças de segurança do Estado. Os convocados passarão ainda por cursos de formação antes de saírem às ruas.





A lista com os nomes dos convocados será publicada ainda nesta segunda no Diário Oficial do Estado e nesta terça-feira (25), no site da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).





"Estou determinando à empresa que organizou o concurso desses 426 [aprovados] que ela conclua a avaliação dos exames médicos para que a gente possa chamar mais 400. Dessa maneira, estamos, praticamente, chamando quase 2,7 mil profissionais para fortalecer as forças de segurança no Ceará", afirmou o governador.









FIM DE SEMANA VIOLENTO





A medida havia sido antecipada por Elmano ainda no fim de semana, após a escalada de violência enfrentada pelo Ceará desde a última sexta-feira (21). Naquele dia, uma tentativa de chacina e outros crimes foram registrados em Fortaleza e em Caucaia, na Região Metropolitana. Os casos foram no bairro Araturi; em Caucaia, e no Barroso, Mondubim e Siqueira, em Fortaleza. No Barroso, uma criança e uma mulher morreram. Outras oito crianças e adolescentes foram baleadas e estão internadas.





No sábado (22), um corpo foi encontrado no Pirambu, em Fortaleza. A vítima não foi identificada, mas informações preliminares apontaram que o corpo apresentava sinais de violência. Além disso, nesse mesmo dia, no Jardim América, um homem de 55 anos foi morto a tiros em via pública, próximo à Avenida Borges de Melo.





No domingo (23), embora tenha sido registrado um "recuo importante nos casos de violência", o governador informou a decisão de reforçar financeiramente a pasta da Segurança. "Eu estou tomando a decisão de reforço financeiro para aumentar ainda mais a capacidade das nossas forças de segurança, para garantir atuação intensa nas comunidades, nos bairros, nos municípios, em todo o Estado do Ceará", disse ele.









MAIS REFORÇO PARA A SEGURANÇA





Na transmissão ao vivo pelas redes sociais, Elmano prometeu ainda dar posse a mais policiais civis e peritos da Perícia Forense do Estado (Pefoce) ainda nesta semana. "Iremos até o fim no enfrentamento aos grupos criminosos no Ceará", concluiu.





