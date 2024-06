Policial Militar e a namorada morrem em acidente de trânsito, em Juazeiro do Norte

Um policial militar e a namorada morreram em um acidente de trânsito, na madrugada desse domingo (23), em Juazeiro do Norte. De acordo com relatos de testemunhas, a fatalidade teria ocorrido após o agente de segurança perder o controle da moto em que os dois estavam.





Em nota, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) informou que uma equipe da corporação chegou a ser designada para atender a ocorrência, junto a profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).





No local, os agentes constataram a morte de Maxsuelio Pereira Vicente, policial militar do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRAIO), e da namorada dele, Iara Felix.





COLEGAS LAMENTAM





Membro da corporação desde junho de 2022, Maxsuelio era querido pelos colegas de trabalho e amava o que fazia, como relatou o tenente-coronel Oliveira, comandante do CPRAIO, à TV Verdes Mares Cariri.





“Ele era uma grande policial, apesar do pouco tempo de Polícia, ia fazer dois anos. [...] Ele dizia que amava o que fazia. [Ele trabalhava] todos os dias da melhor maneira possível”, declarou o comandante.





A PMCE também lamentou o falecimento do agente: “O Comando da Corporação se solidariza com a dor dos familiares e amigos, ao tempo em que coloca o aparato da Instituição à disposição”.





ÚLTIMO ADEUS





Familiares e colegas de Maxsuelio puderam se despedir do policial durante velório realizado na manhã desta segunda-feira (24), em Barbalha. O sepultamento do corpo do agente de segurança ocorreu no Cemitério Terra da Luz, em Juazeiro do Norte.





